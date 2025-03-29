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На Хмельниччині чоловік тричі ігнорував повістку через підвищений тиск – що вирішив суд

13:20, 29 березня 2025
Хмельничанин отримав три роки тюрми за те, що тричі ігнорував повістки.
На Хмельниччині чоловік тричі ігнорував повістку через підвищений тиск – що вирішив суд
Фото ілюстративне
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У Старокостянтинові Хмельницької області чоловік, який тричі проігнорував повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК), отримав покарання. Про це йдеться у вироку Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області у справі № 683/3048/24.

Як зазначено в матеріалах справи, у серпні-вересні 2024 року чоловік тричі отримував повістки для проходження служби, але свідомо ухилявся від виконання мобілізаційного обов’язку.

Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що не погоджується з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. За його словами, він має проблеми зі здоров'ям, зокрема страждає на підвищений тиск, через що вважає себе «обмежено придатним».

Однак суд, розглянувши всі матеріали справи, дійшов висновку, що чоловік навмисно ухилявся від мобілізації. За це його визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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суд Хмельницький повістка ТЦК

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