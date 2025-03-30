У ДПС нагадали терміни сплатити податкових зобов’язань

У ДПС нагадали граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи.

Фото: freepik.com

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Головне управління ДПС у м. Києві нагадало, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2024 року.

Терміни сплатити податкових зобов’язань:

- для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність: до 1 серпня 2025 року;

- для фізичних осіб – підприємців (ФОП) та ФОП, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування): протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України).

Коди бюджетної класифікації для сплати:

«11010500» – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

«11011001» – військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

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