Онлайн-сервисы УЗ работают стабильно после перехода на новую платформу

Очередей возле касс нет, поезда курсируют по графику.

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По состоянию на утро 29 марта онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов функционируют стабильно. В пресс-службе компании сообщили, что ночью был завершен переход на новую платформу, построена защита и начато восстановление дополнительного функционала.

В мобильном приложении уже доступно планирование путешествий с пересадками. В течение дня поочередно будут восстанавливаться онлайн-табло с расписаниями поездов.

Очередей у вокзальных касс не наблюдается, все поезда курсируют по расписанию.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзалізниці. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака. И уже 28 марта на сайте и в приложении «Укрзализныци» снова произошел технический сбой.

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