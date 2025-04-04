«Істотним дисциплінарним проступком судді може бути проступок, який призвів до істотних наслідків» – як депутати пропонують змінити підстави для звільнення суддів

Суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

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Народні депутати пропонують повністю «перекроїти» підстави для дисциплінарної відповідальності суддів, ввести до законодавства низку оціночних понять і заплутану систему умов покарання представників Феміди, включно з грошовими стягненнями. Відповідні зміни втілені у законопроекті 13137, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, а також народні депутати Ярослав Юрчишин, Анатолій Гунько, Сергій Швець, Микола Стефанчук та інші.

Серед іншого, пропонується встановити, що застосування звільнення як форми відповідальності судді можливе лише за вчинення «істотного» дисциплінарного проступку.

Інші види проступків – «незначні» та «серйозні» – будуть каратися або доганами-попередженнями або в грошовому еквіваленті чи переведенням до суду нижчої інстанції. Але «істотним» може стати і «серйозний» проступок – якщо він призвів до «істотних» наслідків. Що вкладається у зміст такої «істотної істотності» – законодавець не розкриває, а доручає дописати Вищій раді правосуддя.

Наприклад, попередженням чи доганою можна буде покарати суддю, який умисно або внаслідок грубої недбалості допустив свавільну відмову у доступі до правосуддя (тут замість «незаконної» відмови законодавцем вводиться оціночне поняття «свавільної»), порушив засади гласності і відкритості судового процесу чи правила щодо відводу (самовідводу), умисно не надав протягом тривалого строку копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (тут замість «несвоєчасне» надання вводиться оціночне поняття «протягом тривалого строку») тощо.

Перспектива звільнення за такі дії буде, лише якщо проступок судді «призвів до істотних наслідків» (що таке «істотні» законодавець тут не розкриває) і «його вчинено суддею, який має два чи більше непогашених дисциплінарних стягнення (крім попередження, догани)».

Якщо ж це призвело не до «істотних», а до «серйозних» наслідків, то тут вже суддя може розплатитися за проступок з власної суддівської винагороди.

Прояв грубої неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків, інших учасників судового процесу чи осіб, присутніх у залі судового засідання буде вважатися серйозним дисциплінарним проступком, але все ж не буде тягнути на «істотний», за який передбачена можливість звільнення. Але, знов-таки, крім випадку, якщо він призвів до «істотних наслідків».

З переліку підстав дисциплінарної відповідальності судді взагалі пропонується викреслити:

порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку тощо.

Також пропонується викреслити таку підставу, як визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом. Замість цього встановити, що підставами для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження може бути визнаний такий дисциплінарний проступок, як «суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, якщо до нього застосовано адміністративне стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом з суддів пропонують стягувати до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок.

До того ж, депутати пропонують, аби злісні скаржники на суддів платили по 30 тисяч грн за кожну скаргу.

Крім того, цим законопроектом до закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Також депутати пропонують наділити тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії парламенту повноваженнями ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

Нижче пропонуємо ознайомитися із порівняльною таблицею до результату законотворчої думки.

Автор: Наталя Мамченко

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