Депутати пропонують посилити вагу окремих ухвал суддів для ініціювання відповідальності адвокатів

До закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Фото: Верховна Рада України

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13137 стосовно змін у процедурі притягнення до відповідальності суддів. Втім, він стосується не лише суддів.

Так, депутати пропонують підсилити роль окремих ухвал суду стосовно адвокатів. А саме, передбачити у законі про адвокатуру, що окрема ухвала суду, якою встановлено факт зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків чи іншого порушення законодавства адвокатом, а також рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, яким подання дисциплінарної скарги адвокатом визнано зловживанням правом, є підставою для дисциплінарного провадження щодо адвоката.

Крім того, пропонується встановити, що «відповідні окрема ухвала суду та рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, вважаються заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката та розглядаються за правилами, що передбачені для розгляду такої заяви (скарги)».

Депутати також пропонують уточнити, що за зловживання особою правом на звернення з дисциплінарною скаргою на суддю до такої особи можуть бути застосовані заходи, встановлені законом. Якщо дисциплінарну скаргу подано через адвоката, керівника або представника, такі заходи застосовуються одночасно до особи, яка подала скаргу, та до особи, через яку вона подана.

Змінами передбачено, що за зловживання адвокатом правом на звернення з дисциплінарною скаргою такий адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно із законом.

Нагадаємо, що чинна норма встановлює, що адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за подання адвокатом завідомо безпідставної дисциплінарної скарги.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», пропонується встановити плату у разі зловживання скаргами на суддів.

Як випливає з тексту законопроекту, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач, Дисциплінарна палата, Вища рада правосуддя у випадку зловживання особою правом на звернення з дисциплінарною скаргою, не пізніше 10 днів з дня визнання такого звернення зловживанням, встановлює для такої особи обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг.

Плата за подання наступних дисциплінарних скарг встановлюється дисциплінарним інспектором, Дисциплінарною палатою, Вищою радою правосуддя у сумі не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – тобто, до 30 тисяч грн. Обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг встановлюється строком до 3-х років.

Автор: Наталя Мамченко

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