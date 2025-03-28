Депутаты предлагают усилить значение отдельных определений судей для инициирования ответственности адвокатов

В закон об адвокатуре предлагают внести изменения, расширяющие основания для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Фото: Верховная Рада Украины

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13137, касающийся изменений в процедуре привлечения судей к ответственности. Однако он затрагивает не только судей.

Так, депутаты предлагают усилить роль отдельных определений суда в отношении адвокатов. А именно, предусмотреть в законе об адвокатуре, что отдельное определение суда, которым установлен факт злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей или иного нарушения законодательства адвокатом, а также решение органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении судьи, которым подача дисциплинарной жалобы адвокатом признана злоупотреблением правом, является основанием для дисциплинарного производства в отношении адвоката.

Кроме того, предлагается установить, что «соответствующие отдельное определение суда и решение органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении судьи, считаются заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката и рассматриваются по правилам, предусмотренным для рассмотрения такого заявления (жалобы)».

Депутаты также предлагают уточнить, что за злоупотребление лицом правом на обращение с дисциплинарной жалобой на судью к такому лицу могут быть применены меры, установленные законом. Если дисциплинарная жалоба подана через адвоката, руководителя или представителя, такие меры применяются одновременно к лицу, подавшему жалобу, и к лицу, через которое она была подана.

Изменениями предусмотрено, что за злоупотребление адвокатом правом на обращение с дисциплинарной жалобой такой адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом.

Напомним, что действующая норма устанавливает, что адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за подачу заведомо необоснованной дисциплинарной жалобы.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается установить плату в случае злоупотребления жалобами на судей.

Как следует из текста законопроекта, дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия – докладчик, Дисциплинарная палата, Высший совет правосудия в случае злоупотребления лицом правом на обращение с дисциплинарной жалобой, не позднее 10 дней с момента признания такого обращения злоупотреблением, устанавливают для такого лица обязанность вносить плату за подачу последующих дисциплинарных жалоб.

Плата за подачу последующих дисциплинарных жалоб устанавливается дисциплинарным инспектором, Дисциплинарной палатой, Высшим советом правосудия в сумме не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – то есть до 30 тысяч грн. Обязанность вносить плату за подачу последующих дисциплинарных жалоб устанавливается сроком до 3 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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