Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Фото: Верховный Суд

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Народные депутаты планируют смягчить для судей основания для привлечения их к ответственности. Соответствующий законопроект 13137 в Верховной Раде зарегистрировала группа депутатов, в частности председатель профильного комитета по правовой политике Денис Маслов, депутаты Анатолий Гунько, Ярослав Юрчишин, Сергей Швец и другие.

Как пояснил Денис Маслов, законопроект предусматривает несколько существенных изменений.

В частности, по его словам, ответственность за совершение судьей или членами его семьи расходов, превышающих их доходы, будет наступать только в случае расходов на сумму свыше 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (то есть, на данный момент более 302 тысяч грн).

Кроме того, вопросы к судье относительно неподтверждения им законности источника происхождения имущества будут касаться только имущества, приобретенного после назначения на должность судьи.

То есть, если судья приобрел имущество до назначения, то к нему вопросов быть не должно.

«В целом, отнесение имущественных вопросов к видам дисциплинарных проступков судьи остается, на мой взгляд, достаточно дискуссионным. Очевидно, что в рамках этого законопроекта нам следует проработать этот вопрос более детально», считает Маслов.

Также депутаты предлагают разделить все дисциплинарные проступки судьи на незначительные, серьезные и существенные.

Карать увольнением судей будут только за существенные нарушения.

Так, по словам Маслова, за незначительный проступок к судье может быть применено:

предупреждение;

выговор — с лишением доплат на 1 месяц;

строгий выговор — с лишением доплат на 3 месяца.

За серьезный проступок:

денежное взыскание от 25 до 50 % месячного вознаграждения с лишением доплат на 6 месяцев;

строгое денежное взыскание от 50 до 100 % месячного вознаграждения с лишением доплат на 9 месяцев;

перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на 1 год.

За существенный проступок — увольнение.

В случае совершения проступка, связанного с процессуальными нарушениями, судью дополнительно могут направить в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации.

При этом будут установлены сроки, а именно дисциплинарное взыскание к судье будет применяться не позднее:

1 года с даты совершения незначительного проступка;

2 лет с даты совершения серьезного проступка;

3 лет с даты совершения существенного проступка.

Кроме того, будет введено своеобразное ограничение на подачу жалоб на судей – в случае злоупотребления правом на подачу дисциплинарной жалобы.

Так, дисциплинарный инспектор ВСП, Дисциплинарная палата, а также ВСП при определенных обстоятельствах смогут признать, что лицо злоупотребляет правом на подачу дисциплинарной жалобы.

В таком случае на жалобщика будет возложена обязанность оплачивать подачу последующих дисциплинарных жалоб в размере до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц сроком до 3 лет. То есть, за каждую жалобу на судью придется платить по 30 тысяч грн (по состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн).

Плата будет возвращаться жалобщику, если по результатам рассмотрения жалобы судью привлекут к ответственности.

Кроме того, законопроект предусматривает, что во время процедуры дисциплинарного производства судья, подозреваемый в совершении существенного дисциплинарного проступка, по ходатайству Дисциплинарной палаты может быть отстранен от осуществления правосудия на срок не более 2 месяцев. Такое решение будет принимать ВСП.

Также, как указал Денис Маслов, отдельное определение суда высшей инстанции относительно нарушения судом нижестоящей инстанции норм процессуального права, содержащее признаки дисциплинарного проступка, будет направляться в ВСП.

Отдельное определение суда, которым установлен факт злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей или иного нарушения законодательства, будет основанием для начала дисциплинарного производства в отношении арбитражного управляющего, судебного эксперта, государственного или частного исполнителя, адвоката, прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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