Стало известно, когда начнется строительство евроколеи от Черновцов до Румынии

Строительство евроколеи между Черновцами и Сучавой может начаться в следующем году.

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Строительство железнодорожного пути европейского стандарта между Черновцами и румынским городом Сучава может стартовать уже в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает «Интерфакс-Украина».

Сейчас готовится технико-экономическое обоснование для реализации этого проекта. Если он будет реализован, Черновцы станут вторым областным центром в Украине после Ужгорода, который получит прямой выход на евроколею.

Заместитель министра также отметил, что строительство евроколеи между Чопом и Ужгородом, которое сейчас продолжается, финансируется на 50% за счет Connecting Europe Facilities (CEF) и на 50% из государственного бюджета. Эта колея позволит запустить прямые пассажирские поезда между Ужгородом и городами Будапешт, Братислава, Прага, Вена и Дрезден.

Европейская колея имеет ширину 1435 мм, что является стандартом для около 60% железнодорожных путей в мире. В Украине же большинство путей имеют ширину 1520 мм, что осталось еще со времен Российской империи и Советского Союза. Евроколеи есть на участках, граничащих с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

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