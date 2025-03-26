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Стало відомо, коли розпочнеться будівництво євроколії від Чернівців до Румунії

22:36, 26 березня 2025
Будівництво євроколії між Чернівцями та Сучавою може розпочатися наступного року.
Стало відомо, коли розпочнеться будівництво євроколії від Чернівців до Румунії
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Будівництво залізничної колії європейського стандарту між Чернівцями та румунським містом Сучава може стартувати вже у 2026 році. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає «Інтерфакс-Україна».

Наразі готується техніко-економічне обґрунтування для реалізації цього проєкту. Якщо він буде реалізований, Чернівці стануть другим обласним центром в Україні після Ужгорода, який отримає прямий вихід на євроколію.

Заступник міністра також зазначив, що будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом, яке наразі триває, фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities (CEF) та на 50% з державного бюджету. Ця колія дозволить запустити прямі пасажирські потяги між Ужгородом і містами Будапешт, Братислава, Прага, Відень і Дрезден.

Європейська колія має ширину 1435 мм, що є стандартом для близько 60% залізничних шляхів у світі. В Україні ж більшість колій мають ширину 1520 мм, що залишилося ще з часів Російської імперії та Радянського Союзу. Євроколії є на ділянках, що межують з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

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Румунія Укрзалізниця

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