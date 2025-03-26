Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Фото: Верховний Суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народні депутати планують пом’якшити для суддів підстави для притягнення їх до відповідальності. Відповідний законопроект 13137 у Верховній Раді зареєструвала група депутатів, зокрема голова профільного комітету з правової політики Денис Маслов, депутати Анатолій Гунько, Ярослав Юрчишин, Сергій Швець та інші.

Як пояснив Денис Маслов, законопроект передбачає кілька суттєвих змін.

Зокрема, за його словами, відповідальність за здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують їх доходи, буде наступати лише у випадку витрат на суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, наразі більше 302 тисяч грн).

Крім того, питання до судді щодо непідтвердження ним законності джерела походження майна буде стосуватися лише майна, набутого після призначення на посаду судді.

Тобто, якщо суддя набув майно до призначення, то до нього запитань бути не має.

«Взагалі, віднесення майнових питань до виду дисциплінарних проступків судді залишається, на мій погляд, достатньо дискусійним. Очевидно, що у межах цього законопроекту нам слід опрацювати це питання більш детально», вважає Маслов.

Також депутати пропонують поділити усі дисциплінарні проступки судді на незначні, серйозні та істотні.

Карати звільненням суддів будуть лише за істотні порушення.

Так, за словами Маслова, за незначний проступок до судді може бути застосовано:

попередження;

догану — з позбавленням доплат на 1 місяць;

сувору догану — з позбавленням доплат на 3 місяці.

За серйозний проступок:

грошове стягнення від 25 до 50 % місячної винагороди з позбавленням доплат на 6 місяців;

суворе грошове стягнення від 50 до 100 % місячної винагороди з позбавленням доплат на 9 місяців;

переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на 1 рік.

За істотний проступок — звільнення.

У разі вчинення проступку, пов’язаного з процесуальними порушеннями, суддю додатково можуть направити до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації.

При цьому будуть встановлені строки, а саме дисциплінарне стягнення до судді буде застосовуватися не пізніше:

1 року з дня вчинення незначного проступку;

2 років з дня вчинення серйозного проступку;

3 років з дня вчинення істотного проступку.

Крім того, буде своєрідне обмеження на подачу скарг на суддів – у разі зловживання правом на подання дисциплінарної скарги

Так, дисциплінарний інспектор ВРП, Дисциплінарна палата, а також ВРП за певних обставин зможуть визнати, що особа зловживає правом на подання дисциплінарної скарги.

У такому разі на скаржника буде покладено обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг у сумі до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, строком до 3 років. Тобто, за кожну скаргу на суддю потрібно буде платити по 30 тисяч грн (станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн).

Плата буде повертатися скаржнику якщо за результатами розгляду скарги суддю притягнуть до відповідальності.

Крім того, законопроект передбачає, що під час процедури дисциплінарного провадження суддя, який підозрюється у вчиненні істотного дисциплінарного проступку, за клопотанням Дисциплінарної палати може бути відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше 2 місяців. Таке рішення ухвалюватиме ВРП.

Також, як вказав Денис Маслов, окрема ухвала суду вищої інстанції стосовно порушення судом нижчої інстанції норм процесуального права, яке містить ознаки дисциплінарного проступку, буде надсилатися ВРП.

Окрема ухвала суду, якою встановлено факт зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків чи іншого порушення законодавства буде підставою для початку дисциплінарного провадження щодо арбітражного керуючого, судового експерта, державного чи приватного виконавця, адвоката, прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.