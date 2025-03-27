США возобновят финансирование Радио Свобода

США вернули финансирование для Радио Свобода, но с возможностью изменений в будущем.

Фото: EPA-EFE

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Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отменило свое решение об отмене финансирования для «Радио Свобода». Об этом говорится в документе, подписанном старшим советником руководителя агентства Кэри Лейк, который поступил в суд округа Колумбия 26 марта.

В официальном письме указано, что расторжение соглашения для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) было отменено. Однако, Кэри Лейк подчеркнула, что агентство сохраняет право отменить финансирование в будущем.

Согласно официальным данным USAGM, в 2025 году для финансирования «Радио Свобода» было выделено $153 млн. Ранее медиа обжаловало отмену этого федерального финансирования, и суд постановил в его пользу, обязав агентство возобновить финансирование.

В то же время, USAGM оставляет за собой право изменить решение по финансированию в будущем. Текущее финансирование рассчитано до 30 сентября 2025 года.

Напомним, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального финансирования для RFE/RL.

Федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть «Радио Свобода».

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