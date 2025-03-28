Плательщикам налогов объяснили, как согласовываются налоговые обязательства. Об этом рассказала Государственная налоговая служба Украины.
Налоговое обязательство — это сумма налога, которую плательщик обязан уплатить в бюджет. Но когда эта сумма считается окончательной и подлежит обязательной уплате?
Налоговое обязательство становится согласованным в таких случаях:
Суммы согласованных налоговых обязательств вносятся в учетную карточку налогоплательщика в автоматическом режиме.
Если возникают расхождения, плательщик имеет право инициировать сверку данных отчетности на соответствие информации в базах данных ГНС или обжаловать решение налогового органа.
До окончания срока обжалования ГНС не осуществляет взыскание сумм налоговых обязательств.
Если плательщик налогов не согласен с начисленными суммами, он имеет право их обжаловать:
Административное обжалование (жалоба в ГНС):
Судебное обжалование
Для этого необходимо получить определение суда об открытии производства (ст. 171 Кодекса административного судопроизводства Украины).
Определение об открытии производства — это важный юридический документ, подтверждающий факт судебного разбирательства по спору о налоговых обязательствах.
Он дает возможность плательщику защитить свои права и избежать автоматического взыскания сумм до тех пор, пока суд не примет окончательное решение. При этом определение может быть получено сторонами по делу как в бумажном виде, так и в электронном через Электронный суд (электронный судебный сервис).
Напротив, письмо плательщика с информацией об обжаловании налоговых обязательств не является юридически подтвержденным фактом судебного спора.
- Согласованный налоговый долг необходимо оплатить, иначе будут начислены штрафы и пеня.
- Если налоговое обязательство не согласовано (обжалуется), оно не подлежит принудительному взысканию.
Действия налоговой по взысканию согласованных сумм налоговых обязательств
Налоговые органы имеют различные полномочия по взысканию налоговых обязательств.
Что делает налоговая?
Направляет требование об уплате долга:
- Если плательщик не оплатил налоговый долг в установленный срок, налоговая направляет налоговое требование (ст. 59 Налогового кодекса Украины).
- Требование содержит сумму долга и срок для его добровольного погашения.
В случае исключения суммы из интегрированной карточки плательщика в связи с обжалованием налоговое требование автоматически отзывается.
Если у вас возникли вопросы по поводу согласования налоговых обязательств — обращайтесь в контролирующий орган по месту учета или подавайте обращение через Электронный кабинет плательщика.
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