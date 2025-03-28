Трудоустройство молодежи: когда можно получить компенсацию

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи до 25 лет со страховым стажем до 1 года.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет нюансы компенсации для работодателей за трудоустройство молодежи.

Работодатель, трудоустроивший молодежь по направлению службы занятости, имеет право на компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.

Получить такую ​​компенсацию может работодатель, трудоустроивший безработных:

в возрасте до 25 лет, имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место.

За получением компенсации может обратиться работодатель (юридическое лицо и физическое лицо – предприниматель).

Компенсация выплачивается каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства. Длительность выплаты от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.

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