Трудоустройство молодежи: когда можно получить компенсацию

Государственная служба по вопросам труда объясняет нюансы компенсации для работодателей за трудоустройство молодежи.
Работодатель, трудоустроивший молодежь по направлению службы занятости, имеет право на компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.
Получить такую компенсацию может работодатель, трудоустроивший безработных:
в возрасте до 25 лет, имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;
в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место.
За получением компенсации может обратиться работодатель (юридическое лицо и физическое лицо – предприниматель).
Компенсация выплачивается каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства. Длительность выплаты от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.
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