Працевлаштування молоді: коли можна отримати компенсацію

Державна служба з питань праці пояснює нюанси компенсації для роботодавців за працевлаштування молоді.
Роботодавець, який працевлаштує молодь за направленням служби зайнятості, має право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.
Отримати таку компенсацію може роботодавець, який працевлаштував безробітних:
віком до 25 років, які мають страховий стаж не більше 12 місяців;
віком до 35 років – на перше робоче місце.
За отриманням компенсації може звернутись роботодавець (юридична особа та фізична особа – підприємець).
Компенсація виплачується кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування. Загальна тривалість виплати від 6 до 12 місяців протягом двох років.
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