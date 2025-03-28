Працевлаштування молоді: коли можна отримати компенсацію

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року.

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Державна служба з питань праці пояснює нюанси компенсації для роботодавців за працевлаштування молоді.

Роботодавець, який працевлаштує молодь за направленням служби зайнятості, має право на компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.

Отримати таку компенсацію може роботодавець, який працевлаштував безробітних:

віком до 25 років, які мають страховий стаж не більше 12 місяців;

віком до 35 років – на перше робоче місце.

За отриманням компенсації може звернутись роботодавець (юридична особа та фізична особа – підприємець).

Компенсація виплачується кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування. Загальна тривалість виплати від 6 до 12 місяців протягом двох років.

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