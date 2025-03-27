Умови угоди з США щодо корисних копалин постійно змінюються, – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, українські та американські команди працюють угодою щодо корисних копалин.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує поїздку до США, оскільки це питання не стоїть на порядку денному. Він також зазначив, що умови угод щодо корисних копалин постійно змінюються.

«Поки що в Вашингтон не збираюся їхати, тому що немає такого питання на порядку денному. Друге, ми маємо дуже багато цих договорів про корисні капали. І тому я хотів би до цього ставитись не теоретично, а практично: коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, чергового, тому що постійно змінюються умови», — сказав Зеленський під час пресконференції у Парижі після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі.

Президент зазначив, що наразі українські та американські команди працюють над цим питанням, оскільки США змінюють правила і пропонують нові угоди. Він підкреслив, що такі угоди вимагають детального вивчення і ратифікації в парламенті, а перед тим юристи повинні працювати над документами.

«Спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою, в кінці кінців домовились про рамкову угоду», — пояснив Зеленський.

Він додав, що наразі рано говорити про угоду, яку неодноразово змінювали. Він підкреслив, що для України важливо зберегти підтримку США, зокрема у питаннях допомоги та обміну розвідданими.

«Безумовно Америка важлива. І рішення, які Америка може продемонструвати можуть вплинути на зупинення війни. Ми (Україна – ред.) за співробітництво зі США. Ми не хочемо давати жодних сигналів США, спонукати США зупиняти Україні допомогу, або зупиняти обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти. І тому конструктивно діємо щоденно», — додав Зеленський.

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