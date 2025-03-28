На Хмельниччині двох лісівників підозрюють у продажі деревини без документів

Чо­ло­ві­ки ви­ма­га­ли в під­при­єм­ця гро­ші за від­пуск не­об­лі­ко­ва­них лі­со­ма­те­рі­алів без офор­млен­ня від­по­від­них до­ку­мен­тів.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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На Хмельниччині двох працівників одного з лісогосподарських підприємств підозрюють у вимаганні в підприємця грошей за відпуск необлікованих лісоматеріалів без оформлення відповідних документів, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки вимагали в підприємця гроші за відпуск необлікованих лісоматеріалів без оформлення відповідних документів. Про цей факт він повідомив у правоохоронні органи.

Задокументовано факт отримання ними 93 тис. грн за відпуск 8 м3 деревини дуба.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

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