На Хмельниччині двох лісівників підозрюють у продажі деревини без документів

На Хмельниччині двох працівників одного з лісогосподарських підприємств підозрюють у вимаганні в підприємця грошей за відпуск необлікованих лісоматеріалів без оформлення відповідних документів, повідомляє обласна прокуратура.
За даними слідства, чоловіки вимагали в підприємця гроші за відпуск необлікованих лісоматеріалів без оформлення відповідних документів. Про цей факт він повідомив у правоохоронні органи.
Задокументовано факт отримання ними 93 тис. грн за відпуск 8 м3 деревини дуба.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
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