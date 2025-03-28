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Українцям дали кілька порад, як підготуватися до переведення годинників на літній час

00:11, 28 березня 2025
Переведення часу сильно впливає на біоритми людини.
Українцям дали кілька порад, як підготуватися до переведення годинників на літній час
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У ніч з суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. О 03:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на 1 годину вперед. Відповідно, на одну годину в цей день скоротиться час сну українців.

Переведення часу сильно впливає на біоритми людини. У порівнянні з переходом на зимовий час, літній є важчим для адаптації. Узимку люди сплять на годину довше, тому цей час вважають більш комфортним.

Через зміну часу організм змушений різко перебудовуватись, доводиться різко змінювати графік життя, планування дня тощо. У швидкоплинному житті багато залежить від біоритму людини. Якщо Ви «жайворонок», то прокидатися вранці буде легше, якщо ж Ви «сова» і звикли лягати пізно, а спати довше, то буде дещо проблематичніше.

Вважається, що менша кількість сну і раннє прокидання впливають на самопочуття, виникнення апатії, зосередженість, що тягне за собою певні проблеми зі здоров’ям.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб надав кілька порад, як підготувати свій організм до переведення годинників і перейти на новий графік без шкоди для здоров’я.

-  Прокидайтесь раніше вже зараз

Годину на літній час завжди переводять на вихідних. І не дарма. У неділю, який є вихідним днем, можна більше відпочити, при потребі доспати та налаштувати організм на інший час з понеділка. Але бажано вже зараз лягати спати раніше ніж зазвичай. Відповідно до свого біоритму, найімовірніше, заснути відразу вам не вдасться, але це дозволить полежати у стані спокою і підготуватися до сну. Таким чином організм зможе звикнути до нового графіку. Графік, коли лягати спати і прокидатися, аби день був продуктивним, у кожного свій. Головне, щоб був збережений комфортний восьмигодинний сон. За цей час організм відпочине, а внутрішній резерв відновиться.

- Не перевтомлюйтесь

Щоб переведення годинників не позначилося на здоров’ї вашого організму, уникайте надмірних фізичних навантажень і, по можливості, більше відпочивайте. Особливо це актуально для літніх людей і тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи.

- Засинайте в тиші

Відмовтесь від перегляду відео чи прослуховування перед сном. Вимикайте телевізор, смартфон, годинник та інші девайси щонайменше за 30 хвилин до сну.

- Ранок починайте зі світла

Запустивши світло в кімнату, ви допоможете своєму організму прокинутися. Поки збираєтеся, обов’язково відкрийте штори або включіть світло в кімнаті.

- Частіше бувайте на свіжому повітрі

Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід’ємною частиною здорового способу життя кожної людини. Частіше провітрюйте приміщення, якщо можливість виходити з дому обмежена.

- Підтримайте імунітет

Імунна система після зими досить ослаблена, тому організм відчуває навантаження навіть без переведення годинників. Можна прийняти курс вітамінів, але тільки після консультації з лікарем.

- Нормалізуйте свій раціон

Постарайтеся не посилювати стрес, який викликає в організмі через перехід на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування. Додайте більше фруктів, виключіть фастфуд, жирну і гостру їжу, їжте якомога менше солодкого.

- Не сідайте за кермо

Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає. Порушення режиму та нестача сну можуть спровокувати стан, в якому краще не керувати машиною.

- Відмовтеся від кави та алкогольних напоїв

Вони негативно впливають на нервову систему і посилюють стрес від зміни розпорядку дня.

«Ці поради допоможуть організму краще впоратись зі стресом через запровадження нового часу», - додали у відомстві.

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