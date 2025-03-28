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Украинцам дали несколько советов, как подготовиться к переводу часов на летнее время

00:11, 28 марта 2025
Перевод времени сильно влияет на биоритмы человека.
Украинцам дали несколько советов, как подготовиться к переводу часов на летнее время
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В ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта, в Украине произойдёт переход на летнее время. В 03:00 стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперёд. Соответственно, в этот день на один час сократится время сна у украинцев.

Перевод времени сильно влияет на биоритмы человека. По сравнению с переходом на зимнее время, летнее переносится тяжелее. Зимой люди спят на час дольше, поэтому это время считается более комфортным.

Из-за смены времени организму приходится резко перестраиваться, менять распорядок жизни, планирование дня и т.д. В стремительном ритме жизни многое зависит от биоритма человека. Если вы «жаворонок», просыпаться по утрам будет легче, а если вы «сова» и привыкли ложиться поздно, а спать дольше — будет немного сложнее.

Считается, что меньшее количество сна и ранний подъем влияют на самочувствие, вызывают апатию, снижают концентрацию, что влечет за собой определённые проблемы со здоровьем.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как подготовить свой организм к переводу часов и перейти на новый график без вреда для здоровья:

- Просыпайтесь раньше уже сейчас

Перевод на летнее время всегда происходит в выходные. И не зря. В воскресенье, который является выходным, можно больше отдохнуть, при необходимости досыпать и подготовить организм к другому времени с понедельника. Но желательно уже сейчас ложиться спать раньше, чем обычно. Согласно вашему биоритму, скорее всего, сразу уснуть не удастся, но это позволит полежать в спокойном состоянии и подготовиться ко сну. Таким образом организм сможет привыкнуть к новому графику. График, когда ложиться спать и вставать, чтобы день был продуктивным, у каждого свой. Главное — сохранять комфортный восьмичасовой сон. За это время организм отдыхает, а внутренние резервы восстанавливаются.

- Не переутомляйтесь

Чтобы перевод часов не сказался на здоровье вашего организма, избегайте чрезмерных физических нагрузок и по возможности больше отдыхайте. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- Засыпайте в тишине

Откажитесь от просмотра видео или прослушивания музыки перед сном. Выключайте телевизор, смартфон, часы и другие гаджеты минимум за 30 минут до сна.

- Начинайте утро со света

Запустив свет в комнату, вы поможете своему организму проснуться. Пока собираетесь, обязательно откройте шторы или включите свет в комнате.

- Чаще бывайте на свежем воздухе

Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Чаще проветривайте помещение, если возможности выйти из дома нет.

- Поддержите иммунитет

Иммунная система после зимы достаточно ослаблена, поэтому организм испытывает нагрузку даже без перевода времени. Можно пройти курс витаминов, но только после консультации с врачом.

- Нормализуйте свой рацион

Постарайтесь не усиливать стресс, вызванный переходом на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания. Добавьте больше фруктов, исключите фастфуд, жирную и острую пищу, ешьте как можно меньше сладкого.

- Не садитесь за руль

Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает. Нарушение режима и нехватка сна могут спровоцировать состояние, при котором лучше не управлять автомобилем.

- Откажитесь от кофе и алкогольных напитков

Они негативно влияют на нервную систему и усиливают стресс от смены распорядка дня.

«Эти советы помогут организму лучше справиться со стрессом от введения нового времени», — добавили в ведомстве.

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