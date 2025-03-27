Практика судов
  1. В Украине

В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт возле ТЦК

23:30, 27 марта 2025
По данным СБУ, российские спецслужбы приказали подозреваемому оставить сумку с самодельной взрывчаткой на входе в здание ТЦК.
В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт возле ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности задержала российского агента, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

Как сообщили в СБУ, по заданию РФ мужчина должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился у места запланированного теракта.

Исполнителем заказа кафиров оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Тelegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

После выполнения вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где он поджег объекты Укрзализныци, агента "отправили" в Херсон для подготовки нового теракта.

Мужчина установил на свой телефон специальную программу, с помощью которой ФСБ отслеживало каждый его шаг. Таким образом, российская спецслужба планировала узнать о нахождении агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ теракт Херсон ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді