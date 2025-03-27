В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт возле ТЦК

По данным СБУ, российские спецслужбы приказали подозреваемому оставить сумку с самодельной взрывчаткой на входе в здание ТЦК.

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Служба безопасности задержала российского агента, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

Как сообщили в СБУ, по заданию РФ мужчина должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился у места запланированного теракта.

Исполнителем заказа кафиров оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Тelegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

После выполнения вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где он поджег объекты Укрзализныци, агента "отправили" в Херсон для подготовки нового теракта.

Мужчина установил на свой телефон специальную программу, с помощью которой ФСБ отслеживало каждый его шаг. Таким образом, российская спецслужба планировала узнать о нахождении агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

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