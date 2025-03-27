НАПК констатировало, что коррупционные риски в ГСА годами остаются неизменными — результаты проверки

Анализ результатов публичных закупок ГСА, проведенных его территориальными управлениями в 2023 году, свидетельствует о том, что коррупционные риски в этой сфере деятельности органа продолжают реализовываться — НАПК.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило плановую проверку организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в деятельности Государственной судебной администрации Украины.

В ведомстве отмечают, что проверка подтвердила активную деятельность антикоррупционного уполномоченного ГСА, который во взаимодействии с НАПК внедрил системный подход к реализации антикоррупционной политики в местных (апелляционных) судах путем внедрения работы антикоррупционных уполномоченных, определенных из числа работников суда.

В то же время была выявлена серия недостатков, негативно влияющих на эффективность реализации антикоррупционной политики в органе.

«НАПК констатировало формальный подход к разработке антикоррупционной программы и отсутствие надлежащего анализа источников возникновения коррупционных рисков. Программа не содержит детального описания механизмов и составляющих этих рисков, что является следствием отсутствия системного анализа источников информации о коррупционных рисках. В частности, речь идет об анализе судебных решений по уголовным и административным правонарушениям, а также привлечения к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности работников ГСА, отчетах Государственной аудиторской службы Украины и внутреннего аудита ГСА, которые свидетельствуют о наличии системных нарушений при закупках программного обеспечения.

В результате коррупционные риски в деятельности ГСА годами остаются неизменными, несмотря на периодическое привлечение ее служащих к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Также НАПК показали неэффективность работы по управлению коррупционными рисками в ГСА следующим примером.

В декабре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника одного из управлений ГСА и его сообщницы — руководительницы частной компании, которая, в частности, специализировалась на оптовой торговле компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Следствие установило, что фигуранты дела в 2016–2018 годах организовывали закупки оборудования для нужд ГСА, которое по своим техническим характеристикам не соответствовало требованиям в сфере защиты информации, обязательным при фиксации хода судебных заседаний. Согласно экспертным заключениям, ГСА переплатила за поставленную технику около 53 млн грн. Также правоохранители установили, что бывший чиновник легализовал часть доходов, полученных преступным путем.

Результаты указанного расследования НАБУ должны были побудить ГСА к тщательному анализу причин и условий, способствовавших совершению коррупционного правонарушения, связанного с проведением закупок, и к разработке механизмов, исключающих реализацию коррупционных рисков.

Анализ результатов публичных закупок ГСА, проведенных его территориальными управлениями в 2023 году, свидетельствует о том, что коррупционные риски в этой сфере продолжают реализовываться, эффективные меры их минимизации антикоррупционной программой не предусмотрены, а анализ контрагентов, проводимый уполномоченными подразделениями территориальных управлений ГСА, был поверхностным и не стал препятствием к заключению контрактов с контрагентами, имеющими сомнительную репутацию.

Так, во время проверки НАПК установило, что в конце 2023 года должностные лица ГСА и ее территориальных управлений закупили серверное оборудование на 25 млн грн у субъектов хозяйствования, которые через основателей и участников связаны с лицами, являющимися фигурантами расследования НАБУ по вышеуказанным коррупционным правонарушениям.

При этом закупки проводились с ограничением конкуренции: в тендерную документацию вносились условия, которые могли быть выполнены только заранее определенным субъектом, что свидетельствует о предварительном сговоре и умысле на совершение коррупционных уголовных правонарушений.

О заинтересованности должностных лиц территориальных управлений ГСА в победе указанных юридических лиц в тендерах свидетельствует неправомерное отклонение предложения участника закупки, что подтверждено решением Антимонопольного комитета (от 05.01.2024 № 332-р/пк-пз).

По результатам проверки НАПК Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ГСА совместно с указанными юридическими лицами коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

В случае доказательства вины фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Одновременно, по материалам НАПК Антимонопольный комитет Украины начал исследование по поводу возможных антиконкурентных согласованных действий обществ, с которыми территориальные управления ГСА заключили указанные договоры.

Факты, установленные НАПК в ходе проверки, свидетельствуют о необходимости развития антикоррупционной инфраструктуры в системе обеспечения деятельности судебной ветви власти ГСА Украины путем внедрения анализа контрагентов, антикоррупционной экспертизы договоров, качественного изучения внутренней среды ГСА и анализа механизмов совершения коррупционных правонарушений, которые уже являются предметом судебного разбирательства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ГСА нужно найти миллиард гривен на развитие электронного правосудия в условиях остановки финансирования USAID.

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