НАЗК констатувало, що корупційні ризики в ДСА роками залишаються незмінними — результати перевірки

Аналіз результатів публічних закупівель ДСА, що проводились його територіальними управліннями у 2023 році, свідчить про те, що корупційні ризики у цій сфері діяльності органу продовжують реалізовуватись – НАЗК.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило планову перевірку організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності Державної судової адміністрації України.

У відомстві зазначають, що перевірка засвідчила активну діяльність антикорупційного уповноваженого ДСА, який у співпраці з НАЗК запровадив системний підхід до впровадження антикорупційних політик у місцевих (апеляційних) судах шляхом впровадження роботи антикорупційних уповноважених, визначених з числа працівників суду.

Водночас було виявлено низку недоліків, що негативно впливають на ефективність реалізації антикорупційної політики в органі.

«НАЗК констатувало формальний підхід до розробки антикорупційної програми та відсутність належного аналізу джерел виникнення корупційних ризиків. Програма не містить детального опису механізмів і складових цих ризиків, що є наслідком відсутності системного аналізу джерел інформації про корупційні ризики. Зокрема, йдеться про аналіз судових рішень у справах про кримінальні та адміністративні правопорушення, а також притягнення до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності стосовно працівників ДСА, звітів Державної аудиторської служби України та внутрішнього аудиту ДСА, які свідчать про наявність системних порушень під час закупівель програмного забезпечення.

Як наслідок, корупційні ризики в діяльності ДСА роками залишаються незмінними попри періодичне притягнення її службовців до кримінальної відповідальності», - сказано у повідомленні.

Також НАЗК показали неефективність роботи з управління корупційними ризиками у ДСА на наступному прикладі.

У грудні 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника одного з управлінь ДСА та його спільниці – керівниці приватної компанії, яка спеціалізувалася, зокрема, на гуртовій торгівлі комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Слідство встановило, що фігуранти справи у 2016-2018 роках організовували закупівлі обладнання для потреб ДСА, яке за своїми технічними характеристиками не відповідало вимогам у сфері захисту інформації, дотримання яких є обов’язковим під час фіксації перебігу судових засідань. Загалом, згідно з даними експертиз, ДСА переплатила за поставлену техніку близько 53 млн грн. Також правоохоронці з’ясували, що колишній посадовець легалізував частину доходів, отриманих злочинним шляхом.

Результати вказаного розслідування НАБУ мали б спонукати ДСА до прискіпливого аналізу причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, пов’язаного із проведенням закупівель, розробку механізмів, щоб унеможливити реалізацію корупційного ризику.

Аналіз результатів публічних закупівель ДСА, що проводились його територіальними управліннями у 2023 році, свідчить про те, що корупційні ризики у цій сфері діяльності органу продовжують реалізовуватись, ефективні заходи їх мінімізації не передбачені антикорупційною програмою органу, аналіз контрагентів, що проводився уповноваженими підрозділами територіальних управлінь ДСА, був поверховим та не став перешкодою до укладення контрактів із контрагентами, що мають сумнівну репутацію.

Так, під час перевірки НАЗК встановило, що наприкінці 2023 року службові особи ДСА та її територіальних управлінь закупили серверне обладнання на 25 млн грн у суб'єктів господарювання, які через засновників та учасників пов’язані з особами, що є фігурантами розслідування НАБУ щодо корупційних правопорушень, зазначених вище.

При цьому закупівлі проводилися з обмеженням конкуренції: до тендерної документації вносили умови, які могли бути виконані лише заздалегідь визначеним суб’єктом, що свідчить про попередню змову та умисел щодо вчинення корупційних кримінальних правопорушень.

Про зацікавленість посадовців територіальних управлінь ДСА у перемозі в тендерах вказаних юридичних осіб свідчить неправомірне відхилення пропозиції учасника закупівлі, що підтверджено рішенням Антимонопольного комітету (від 05.01.2024 № 332-р/пк-пз).

За результатами перевірки НАЗК Головне слідче управління Національної поліції України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ДСА спільно із зазначеними юридичними особами корупційного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

У разі доведення провини фігурантам справи загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Разом із тим, за матеріалами НАЗК Антимонопольний комітет України розпочав дослідження щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій товариств, з якими територіальні управління ДСА уклали згадані договори.

Факти, встановлені НАЗК під час перевірки, свідчать про необхідність розвитку антикорупційної інфраструктури в системі забезпечення діяльності судової гілки влади ДСА України шляхом запровадження аналізу контрагентів, антикорупційної експертизи договорів, якісного дослідження внутрішнього середовища ДСА та аналізу механізмів вчинення корупційних правопорушень, які вже є предметом судового розгляду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ДСА потрібно знайти мільярд гривень на розвиток електронного правосуддя в умовах зупинки фінансування USAID.

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