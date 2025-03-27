Рада суддів просить суддів та суддів у відставці взяти участь у конкурсі на посади членів Вищої ради правосуддя

Необхідно обрати двох членів Вищої ради правосуддя по квоті З'їзду суддів – документи можна подати до 28 квітня.

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Рада суддів України звертається до суддів, судів у відставці, представників правничої спільноти взяти участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів України. Про це повідомили в РСУ.

ХХ черговий з'їзд суддів України після перерви, який має обрати двох членів ВРП, продовжить свою роботу 27-29 травня 2025 року. Таке рішення прийняли члени Ради суддів України під час засідання, що відбулося 18 березня 2025 року в Києві.

Своєю чергою Вища рада правосуддя 19 березня 2025 року оголосила про прийом документів від кандидатів, які виявлять бажання стати членами ВРП і яких обиратимуть делегати XХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

Необхідність обрання двох членів ВРП за квотою з'їзду суддів України наразі, як і в січні 2023 року, є критично важливим завданням для належного функціонування судової системи та захисту незалежності судової влади.

З іншого боку, пройти крізь сито Етичної ради, спецперевірки в державних органах, зібрати теку необхідних документів, відстояти своє право на те, щоб у вищому конституційному органі представляти й захищати інтереси судової влади – справа складна й відповідальна, шлях до неї тернистий, але вартий того, щоб його подолати.

Рада суддів України сподівається, що серед суддів, суддів у відставці, представників юридичної спільноти знайдуться кандидати, які готові будуть пройти всі випробування, аби з честю та гідністю бути не тільки обраними делегатами з'їзду, а й представляти, відстоювати й захищати інтереси суддів та судової влади загалом.

Зі зразками документів, які необхідно подати кандидатам на посаду члена Вищої ради правосуддя можна ознайомитися на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя в розділі «Кандидати до складу ВРП».

Нагадаємо, що попередній конкурс на посади членів ВРП по квоті З'їзду суддів провалився, оскільки Етична рада не змогла відібрати необхідну кількість кандидатів.

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