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Совет судей просит судей и судей в отставке принять участие в конкурсе на должности членов Высшего совета правосудия

17:25, 27 марта 2025
Необходимо избрать двух членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей – документы можно подать до 28 апреля.
Совет судей просит судей и судей в отставке принять участие в конкурсе на должности членов Высшего совета правосудия
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Совет судей Украины обращается к судьям, судам в отставке, представителям юридического сообщества принять участие в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей Украины. Об этом сообщили в ССУ.

ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва, который должен избрать двух членов ВСП, продолжит свою работу 27-29 мая 2025 года. Такое решение приняли члены Совета судей Украины во время заседания, состоявшегося 18 марта 2025 года в Киеве.

В свою очередь Высший совет правосудия 19 марта 2025 года объявил о приеме документов от кандидатов, которые изъявят желание стать членами ВСП и которых будут избирать делегаты XХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

Необходимость избрания двух членов ВСП по квоте съезда судей Украины сейчас, как и в январе 2023 года, является критически важной задачей для надлежащего функционирования судебной системы и защиты независимости судебной власти.

С другой стороны, пройти сквозь сито Этического совета, спецпроверки в государственных органах, собрать поток необходимых документов, отстоять свое право на то, чтобы в высшем конституционном органе представлять и защищать интересы судебной власти - дело сложное и ответственное, путь к нему тернист, но стоит того, чтобы его преодолеть.

Совет судей Украины надеется, что среди судей, судей в отставке, представителей юридического сообщества найдутся кандидаты, которые готовы будут пройти все испытания, чтобы с честью и достоинством быть не только избранными делегатами съезда, но и представлять, отстаивать и защищать интересы судей и судебной власти в целом.

С образцами документов, которые необходимо подать кандидатам на должность члена Высшего совета правосудия можно ознакомиться на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия в разделе «Кандидаты в состав ВСП».

Напомним, что предыдущий конкурс на должности членов ВСП по квоте Съезда судей провалился, поскольку Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов.

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судья РСУ ВСП

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