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На каких работах не могут работать женщины — разъяснение Гоструда

23:54, 27 марта 2025
Женщинам запрещено работать в ночное время, за исключением случаев, когда это обусловлено особой потребностью в отдельных отраслях и разрешен временно.
На каких работах не могут работать женщины — разъяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, где запрещается использовать труд женщин.

Если посмотреть на статистику относительно занятости женщин и мужчин в украинском обществе, то заняты примерно 63% женщин и 68% мужчин. Следовательно, женщины наравне с мужчинами как получают высшее образование, так и вовлечены в рынок труда. Впрочем, есть исключения.

Согласно ст. 174 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Согласно ст. 175 КЗоТ привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью и разрешается как временная мера.

Статьей 176 КЗоТ не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Соглашение сторон трудового договора, противоречащее этому правилу, не допускается.

Статьей 178 КЗоТ предусмотрено, что беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, которая легче и исключает влияние неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка по предварительной работе.

Лица, виновные в нарушении требований законодательства о труде, несут финансовую, административную и уголовную ответственность по закону.

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Гоструда

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