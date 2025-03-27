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ВККС проверила декларации добропорядочности 8 судей и обнародовала результаты

19:53, 27 марта 2025
Комиссия рассматривала сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности или неполноте утверждений, указанных судьями в декларациях добропорядочности.
ВККС проверила декларации добропорядочности 8 судей и обнародовала результаты
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В четверг, 27 марта, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривались сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьями в декларациях добропорядочности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссия приняла следующие решения:

Носик Николай Анатольевич – Васильевский районный суд Запорожской области – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

Остропилец Евгений Романович – Дергачевский районный суд Харьковской области – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

Оладько Светлана Ивановна – Ирпенский городской суд Киевской области – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

Головей Виктор Николаевич – Одесский апелляционный хозяйственный суд – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

Богонис Михаил Богданович – Винницкий окружной административный суд – признать неподтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2023 год.

Сараев Игорь Анатольевич – Приморский районный суд города Мариуполя Донецкой области – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

Васильченко Олег Васильевич – Подольский районный суд города Киева – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2016 год.

Наумык Елена Александровна – Константиновский горрайонный суд Донецкой области – оставить без рассмотрения сообщение относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности судьи за 2017 год.

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судья ВККС декларация

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