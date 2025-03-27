ВККС перевірила декларації доброчесності 8 суддів та оприлюднила результати

Комісія розглядала повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності.

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У четвер, 27 березня, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями в деклараціях доброчесності. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

Носик Микола Анатолійович - Василівський районний суд Запорізької області - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Остропілець Євген Романович - Дергачівський районний суд Харківської області - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Оладько Світлана Іванівна - Ірпінський міський суд Київської області - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Головей Віктор Миколайович - Одеський апеляційний господарський суд - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік.

Богоніс Михайло Богданович - Вінницький окружний адміністративний суд - визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2023 рік

Сараєв Ігор Анатолійович - Приморський районний суд міста Маріуполя Донецької області - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Васильченко Олег Васильович - Подільський районний суд міста Києва - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік

Наумик Олена Олександрівна - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік.

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