Верховний Суд пояснив, чи має нотаріус, який не перевірив наявність арешту на квартиру при посвідченні договору, відшкодувати шкоду

У касаційній скарзі представник потерпілої вказував, що шкоду заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно лише за реєстраційним номером об’єкта, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності арешту на квартиру.

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Шкода, завдана недбалими діями приватного нотаріуса при здійсненні посвідчення договору купівлі-продажу квартири, відшкодовується ним у повному обсязі, якщо не доведено подання особою, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, підроблених документів чи неправдивої інформації. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 лютого 2025 року по справі 643/3313/21.

Позиції судів

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватим і засудив приватного нотаріуса за ч. 2 ст. 367 КК. Місцевим судом відмовлено потерпілій у задоволенні цивільного позову до обвинуваченої про відшкодування майнової шкоди.

В обґрунтування такого рішення суд зазначив, що приватному нотаріусу під час вчинення нею нотаріальних дій – посвідчення договору купівлі-продажу квартири, який слугував підставою для здійснення державної реєстрації права власності на цю квартиру за потерпілою, було надано підроблені документи, що виключає відповідальність нотаріуса внаслідок його незаконних чи недбалих дій.

У касаційній скарзі представник потерпілої вказує, що шкоду потерпілій заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень лише за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності зареєстрованого рішення про накладення арешту на квартиру.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині вирішення цивільного позову та призначив новий розгляд в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Так, ККС ВС вказав, що відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону «Про нотаріат» шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 27 Закон «Про нотаріат» нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа. За встановлених фактичних обставин дії приватного нотаріуса кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК.

Таким чином, за вироком місцевого суду саме недбалі дії приватного нотаріуса (перевірка об’єкта нерухомого майна не за всіма ідентифікаторами за наявності обтяжень у виді арешту) призвели до відповідних наслідків, при цьому відомостей про визнання договору купівлі-продажу квартири підробленим документом, який став правовою підставою для реєстрації правочину, матеріали кримінального провадження не містять.

Отже, обґрунтовуючи своє рішення, місцевий суд дійшов передчасного висновку стосовно підстав відмови у задоволенні цивільного позову, оскільки такі висновки суперечать встановленим судом обставинам справи, а також не узгоджуються з точним змістом ч. 2 ст. 27 Закону «Про нотаріат».

Автор: Наталя Мамченко

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