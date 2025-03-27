Рахункова палата затвердила Стратегію розвитку на п’ять років

Документ визначає бачення, місію та пріоритети роботи Рахункової палати.

Фото: ti-ukraine.org

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Рахункова палата повідомила, що затвердила Стратегію розвитку на 2025-2029 роки. Документ визначає бачення, місію та пріоритети роботи інституції на найближчі п’ять років в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених війною, євроінтеграційним курсом та відбудовою країни.

Стратегія підготована з врахуванням оновлених норм законодавства «Про Рахункову палату» та містить:

оцінку поточної ситуації та аналіз досягнень інституції;

аналіз стратегічних викликів, поглядів та очікувань заінтересованих сторін;

перелік ризиків;

очікувані результати виконання поставлених завдань.

Серед ключових результатів, яких планує досягти Рахункова палата за підсумками реалізації документу:

- закріплення у Конституції інституційної та фінансової незалежності Рахункової палати;

- підтверджений під час зовнішнього оцінювання діяльності прогрес у питанні інституційної та фінансової незалежності Рахункової палати та її членів;

- законодавче розмежування діяльності Рахункової палати та інших державних органів контролю;

- повна відповідність процесів і процедур Рахункової палати вимогам Системи професійних документів INTOSAI (IFPP);

- створення ефективної системи моніторингу виконання рекомендацій, а також оцінювання їхнього впливу на управління держфінансами тощо.

«До завершення реалізації цієї Стратегії Рахункова палата повинна буде функціонувати як вищий орган аудиту міжнародного рівня», – зазначила голова РП Ольга Піщанська.

А член Рахункової палати, голова Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії Кирило Клименко вказав, що вперше Стратегія передбачає комплексний підхід до інституційної трансформації з акцентом на прозорість, доброчесність і довіру суспільства.

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