Практика судів
  1. В Україні

Рахункова палата затвердила Стратегію розвитку на п’ять років

21:06, 27 березня 2025
Документ визначає бачення, місію та пріоритети роботи Рахункової палати.
Рахункова палата затвердила Стратегію розвитку на п’ять років
Фото: ti-ukraine.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата повідомила, що затвердила Стратегію розвитку на 2025-2029 роки. Документ визначає бачення, місію та пріоритети роботи інституції на найближчі п’ять років в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених війною, євроінтеграційним курсом та відбудовою країни.

Стратегія підготована з врахуванням оновлених норм законодавства «Про Рахункову палату» та містить:

  • оцінку поточної ситуації та аналіз досягнень інституції;
  • аналіз стратегічних викликів, поглядів та очікувань заінтересованих сторін;
  • перелік ризиків;
  • очікувані результати виконання поставлених завдань.

Серед ключових результатів, яких планує досягти Рахункова палата за підсумками реалізації документу:

- закріплення у Конституції інституційної та фінансової незалежності Рахункової палати;

- підтверджений під час зовнішнього оцінювання діяльності прогрес у питанні інституційної та фінансової незалежності Рахункової палати та її членів; 

- законодавче розмежування діяльності Рахункової палати та інших державних органів контролю;

- повна відповідність процесів і процедур Рахункової палати вимогам Системи професійних документів INTOSAI (IFPP);

- створення ефективної системи моніторингу виконання рекомендацій, а також оцінювання їхнього впливу на управління держфінансами тощо.

«До завершення реалізації цієї Стратегії Рахункова палата повинна буде функціонувати як вищий орган аудиту міжнародного рівня», – зазначила голова РП Ольга Піщанська.

А член Рахункової палати, голова Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії Кирило Клименко вказав, що вперше Стратегія передбачає комплексний підхід до інституційної трансформації з акцентом на прозорість, доброчесність і довіру суспільства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Відсутність у правоохоронців статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи як погрози щодо працівника правоохоронного органу – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

Верховна Рада схвалила зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за втручання в діяльність адвоката

Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює підстави для кримінальної відповідальності за втручання в роботу адвокатів.

Верховний Суд висловився щодо юрисдикції суду у справах про оскарження вилучення землі органом місцевого самоврядування

Верховний Суд роз'яснив, що порушення органом місцевого самоврядування процедури вилучення земельної ділянки є підставою для оскарження його рішень в адміністративному судочинстві.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва