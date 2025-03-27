Счетная палата утвердила Стратегию развития на пять лет

Документ определяет видение, миссию и приоритеты работы Счетной палаты.

Фото: ti-ukraine.org

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Счетная палата сообщила, что утвердила Стратегию развития на 2025–2029 годы. Документ определяет видение, миссию и приоритеты работы институции на ближайшие пять лет в условиях беспрецедентных вызовов, обусловленных войной, евроинтеграционным курсом и восстановлением страны.

Стратегия подготовлена с учетом обновленных норм законодательства «О Счетной палате» и содержит:

оценку текущей ситуации и анализ достижений институции;

анализ стратегических вызовов, взглядов и ожиданий заинтересованных сторон;

перечень рисков;

ожидаемые результаты выполнения поставленных задач.

Среди ключевых результатов, которых планирует достичь Счетная палата по итогам реализации документа:

закрепление в Конституции институциональной и финансовой независимости Счетной палаты;

подтвержденный в ходе внешней оценки деятельности прогресс в вопросе институциональной и финансовой независимости Счетной палаты и ее членов;

законодательное разграничение деятельности Счетной палаты и других государственных контрольных органов;

полное соответствие процессов и процедур Счетной палаты требованиям Системы профессиональных документов INTOSAI (IFPP);

создание эффективной системы мониторинга выполнения рекомендаций, а также оценки их влияния на управление государственными финансами и др.

«К завершению реализации этой Стратегии Счетная палата должна будет функционировать как высший орган аудита международного уровня», — отметила глава СП Ольга Пищанская.

А член Счетной палаты, глава Рабочей группы по разработке проекта Стратегии Кирилл Клименко указал, что впервые Стратегия предусматривает комплексный подход к институциональной трансформации с акцентом на прозрачность, добропорядочность и доверие общества.

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