Счетная палата утвердила Стратегию развития на пять лет

Счетная палата сообщила, что утвердила Стратегию развития на 2025–2029 годы. Документ определяет видение, миссию и приоритеты работы институции на ближайшие пять лет в условиях беспрецедентных вызовов, обусловленных войной, евроинтеграционным курсом и восстановлением страны.
Стратегия подготовлена с учетом обновленных норм законодательства «О Счетной палате» и содержит:
Среди ключевых результатов, которых планирует достичь Счетная палата по итогам реализации документа:
«К завершению реализации этой Стратегии Счетная палата должна будет функционировать как высший орган аудита международного уровня», — отметила глава СП Ольга Пищанская.
А член Счетной палаты, глава Рабочей группы по разработке проекта Стратегии Кирилл Клименко указал, что впервые Стратегия предусматривает комплексный подход к институциональной трансформации с акцентом на прозрачность, добропорядочность и доверие общества.
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