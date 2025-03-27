Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата утвердила Стратегию развития на пять лет

21:06, 27 марта 2025
Документ определяет видение, миссию и приоритеты работы Счетной палаты.
Счетная палата утвердила Стратегию развития на пять лет
Фото: ti-ukraine.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что утвердила Стратегию развития на 2025–2029 годы. Документ определяет видение, миссию и приоритеты работы институции на ближайшие пять лет в условиях беспрецедентных вызовов, обусловленных войной, евроинтеграционным курсом и восстановлением страны.

Стратегия подготовлена с учетом обновленных норм законодательства «О Счетной палате» и содержит:

  • оценку текущей ситуации и анализ достижений институции;
  • анализ стратегических вызовов, взглядов и ожиданий заинтересованных сторон;
  • перечень рисков;
  • ожидаемые результаты выполнения поставленных задач.

Среди ключевых результатов, которых планирует достичь Счетная палата по итогам реализации документа:

  • закрепление в Конституции институциональной и финансовой независимости Счетной палаты;
  • подтвержденный в ходе внешней оценки деятельности прогресс в вопросе институциональной и финансовой независимости Счетной палаты и ее членов;
  • законодательное разграничение деятельности Счетной палаты и других государственных контрольных органов;
  • полное соответствие процессов и процедур Счетной палаты требованиям Системы профессиональных документов INTOSAI (IFPP);
  • создание эффективной системы мониторинга выполнения рекомендаций, а также оценки их влияния на управление государственными финансами и др.

«К завершению реализации этой Стратегии Счетная палата должна будет функционировать как высший орган аудита международного уровня», — отметила глава СП Ольга Пищанская.

А член Счетной палаты, глава Рабочей группы по разработке проекта Стратегии Кирилл Клименко указал, что впервые Стратегия предусматривает комплексный подход к институциональной трансформации с акцентом на прозрачность, добропорядочность и доверие общества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді