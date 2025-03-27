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Релокация работников — когда возможна и как избежать ошибок

20:48, 27 марта 2025
Вместе с предприятием возможна релокация работников в случае их перевода в другую местность вместе с работодателем или на другую работу на другое предприятие.
Релокация работников — когда возможна и как избежать ошибок
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Специалист управления инспекционной деятельности в Кировоградской области объясняет, что если предприятие «переезжает» вместе с работниками, то такой перевод называют релокацией.

Вместе с предприятием возможна релокация работников в случае их перевода в другую местность вместе с работодателем или на другую работу на другое предприятие. Релокировать работников можно как внутри страны, так и за границу.

Однако работодателю следует учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 32 Кодекса законов о труде Украины перевод работника в другую местность допускается по его письменному согласию. Сам перевод оформляется приказом работодателя.

В случае необходимости нужно также заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, чтобы внести изменения в реквизиты работодателя, если в трудовом договоре содержались положения, в частности, о предварительном местонахождении юридического лица, рабочем месте работника.

В связи с переводом в другую местность в соответствии с ч. 2 ст. 120 Кодекса законов о труде Украины работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи с переводом, принятием или направлением на работу в другую местность.

Работникам при переводе их на другую работу, когда это связано с переездом в другую местность, выплачиваются: - стоимость проезда работника и членов его семьи; расходы по перевозке имущества; суточные за время нахождения в пути; единовременная помощь на самого работника и на каждого переезжающего члена семьи; заработная плата за дни сбора в дорогу и обустройство на новом месте жительства, но не более шести дней, а также за время пребывания в пути.

Работникам, которые переезжают в связи с принятием их (по предварительной договоренности) на работу в другую местность, выплачиваются вышеуказанные компенсации и предоставляются гарантии, кроме выплаты единовременного пособия, которое этим работникам может быть выплачено по согласованию сторон.

Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием является отдельным основанием для прекращения трудового договора согласно п. 6 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины. В случае увольнения на этом основании работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Работник может быть переведен на другое предприятие в другую местность при: его письменного согласия; и предварительной договоренности руководителей предприятий о приеме работника на работу в другую местность.

Договор с работником прекращается согласно п. 5 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины на основании заявления работника.

Работник подает заявление о приеме на работу и заключает трудовой договор с новым работодателем. При этом в заключении трудового договора приглашенному на работу лицу не может быть отказано.

Работник, переехавший на работу в другую местность в порядке приглашения, также имеет право на получение компенсаций и гарантий в связи с переводом, кроме выплаты единовременного пособия.

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