В Украину отправят военную делегацию из Британии и Франции для работы с ВСУ, — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину отправится франко-британская миссия по работе с украинскими военными.

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Франция и Великобритания в ближайшее время направят военную делегацию в Украину для работы с ВСУ, чтобы помочь им спланировать будущее. Об этом на пресс-конференции в Париже по итогам саммита "Коалиции желающих" заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы с премьер-министром Великобритании дадим мандат главам наших генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена ​​в Украину в ближайшие несколько дней", - отметил он.

По словам Макрона, согласно франко-британскому предложению, эти войска должны действовать как инструмент "сдерживания" после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Это были бы силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия на этот счет, которые присутствуют в заранее определенных стратегических местах с украинцами и имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - заявил президент Франции.

Через три недели страны-партнеры подготовят предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Украине.

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