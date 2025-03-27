Кабмин упростил получение пенсионных выплат для ВПО, украинцев за границей и на ВОТ

Для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или проживают на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию раз в год.

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Министерство социальной политики Украины сообщило, что Правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПО), украинцев за границей и на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно: лица, получившие справку ВПО до 24 февраля 2022 года, и граждане, которые выехали за границу после этой даты или проживают на временно оккупированных территориях — имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. Это усложняло получение средств.

Для урегулирования ситуации Правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ТОТ или за границей.

Отныне такие пенсионеры могут получать свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка, как это было ранее.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, которые временно проживают за границей или находятся на ТОТ, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Проходить физическую идентификацию необходимо ежегодно до 31 декабря.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ТОТ, они должны совершать минимум одну финансовую операцию по своему счету каждые шесть месяцев — при условии, что за эти полгода они не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, который проживает за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ТОТ или за границей), — жив, и именно он получает средства пенсии со своей карты.

В Минсоцполитики обращают внимание, что выплата пенсий гражданам на ТОТ и тем, кто выехал с ТОТ, осуществляется при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от РФ. Для этого необходимо подать в ПФУ заявление в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ.

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