Макрон заявил, что участники «Коалиции желающих» подготовят предложения по мониторингу режима прекращения огня в Украине

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что на подготовку предложений у глав МИД стран «Коалиции желающих» есть три недели.

Фото: aa.com.tr

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у главы министерств иностранных дел стран «Коалиции желающих» подготовят предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита в Париже.

Французский лидер подчеркнул, что сегодня было решено поручить министрам иностранных дел «Коалиции желающих» подготовить предложения о том, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине.

На подготовку предложений у глав МИД есть три недели.

Также французский лидер заявил, что Великобритания и Франция направят военную делегацию в Украину для работы с украинскими Вооруженными Силами, чтобы помочь им с планированием.

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