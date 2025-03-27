Макрон заявив, що учасники «Коаліції охочих» підготують пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню в Україні

Емманюель Макрон підкреслив, що на підготовку пропозицій у очільників МЗС країн «Коаліції охочих» є три тижні.

Фото: aa.com.tr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у очільники МЗС країн «Коаліції охочих» підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками саміту в Парижі.

Французький лідер підкреслив, що сьогодні було вирішено доручити міністрам закордонних справ «Коаліції охочих» підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню в Україні.

На підготовку пропозицій у очільників МЗС є три тижні.

Також французький лідер заявив, що Велика Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну для роботи з українськими Збройними Силами, щоб допомогти їм з плануваням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.