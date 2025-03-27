В Іспанії знайшли тіло 13-річного українця, який зник тиждень тому

У Бадахосі розслідують смерть 13-річного українця, знайденого в парку, попередньо – підліток впав з верхівки стіни.

Фото: АР

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В Іспанії, в місті Бадахос, було знайдено тіло 13-річного хлопчика з України, Тараса, який зник минулої неділі. Тіло знайшли перехожі в рослинній місцевості на схилах Ла-Альказаба. За попередніми даними, підліток впав з верхівки стіни, що веде до садів La Galera, пише HOY.

На місце події прибули поліція та медики, які констатували смерть хлопчика. Поліцейські підтвердили, що це тіло Тараса, який зник у неділю, 23 березня. Точні обставини смерті, а також час, який тіло перебувало в парку, наразі встановлюються.

Основна версія трагедії — це самогубство, однак слідчі не виключають можливість нещасного випадку чи насильницької смерті. Родина хлопчика звернулася до поліції з заявою про зникнення в понеділок, а оперативники розпочали розслідування. Тарас проживав у Бадахосі разом з родиною, які переїхали до Іспанії як біженці після російського вторгнення в Україну.

Для завершення розслідування поліція оточила Парк де ла Легіон і закрила сади Ла Галера, де тривають слідчі дії.

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