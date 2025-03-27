Україна на шляху до промислового безвізу з ЄС – Верховна Рада прийняла два законопроекти

Український парламент ухвалив законопроекти, які дозволять підписати угоду про «промисловий безвіз» з ЄС.

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Верховна Рада України прийняла у першому читанні два законопроекти, що прокладають шлях до підписання угоди про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перший законопроект (№12221) передбачає внесення змін до законів України, що стосуються гармонізації акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з європейськими вимогами. Це включає визнання результатів акредитації, проведеної в країнах ЄС, а також визначення умов для проведення транскордонної акредитації та забезпечення відповідальності суб’єктів господарювання за відповідність продукції технічним регламентам.

Другий законопроект (№12426) стосується удосконалення державного ринкового нагляду. Зокрема, він запроваджує контроль за продукцією, що продається через Інтернет або інші способи дистанційної торгівлі, та розширює коло осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд. Також передбачено вдосконалення процедур контролю за ввезенням нехарчової продукції на митну територію України.

Прийняття цих законопроектів сприятиме адаптації українського законодавства до стандартів ЄС, зокрема, це забезпечить обіг продукції, яка відповідає європейським вимогам, і дозволить Україні підписати Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) з ЄС. Такий крок допоможе Україні отримати вільний доступ до єдиного європейського ринку, що має важливе значення для економіки країни, особливо у контексті повоєнного відновлення.

Процес гармонізації українського законодавства з європейським триває вже кілька років і включає численні оціночні місії ЄС. За словами Гетманцева, Україна знаходиться на фінішній прямій у цьому процесі, і важливо завершити його для забезпечення безбар'єрного доступу української продукції на ринок ЄС.

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