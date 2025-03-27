У Києві за менш, ніж два тижні демонтували майже тисячу незаконних рекламних конструкцій

Особливу увагу приділили площі Українських Героїв та прилеглим вулицям.

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У столиці із 10 до 21 березня тривали демонтажні роботи, під час яких прибрали 983 рекламні конструкції, розміщені з порушеннями. Як повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА, особливу увагу приділили площі Українських Героїв та прилеглим вулицям.

На площі Українських Героїв демонтували понад 215 конструкцій, зокрема 36 – у підземному переході. Ще 179 незаконних рекламних носіїв прибрали на прилеглих вулицях: Євгена Чикаленка, Великій Васильківській, Павла Скоропадського та Рогнідинській.

Також демонтажні бригади цього місяця працювали і в інших районах міста, ліквідовуючи самовільно встановлені чи розміщені з порушенням конструкції на фасадах будівель, огорожах, а також штендери та тумби.

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