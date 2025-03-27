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В Киеве за меньше, чем два недели демонтировали почти тысячу незаконных рекламных конструкций

22:54, 27 марта 2025
Особое внимание было уделено площади Украинских Героев и прилегающим улицам.
В Киеве за меньше, чем два недели демонтировали почти тысячу незаконных рекламных конструкций
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В столице с 10 по 21 марта проводили работы по демонтажу, в ходе которых убрали 983 рекламные конструкции, размещенные с нарушениями. Как сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА, особое внимание было уделено площади Украинских Героев и прилегающим улицам.

На площади Украинских Героев демонтировали более 215 конструкций, в том числе 36 — в подземном переходе. Еще 179 незаконных рекламных носителей убрали на прилегающих улицах: Евгена Чикаленка, Великой Васильковской, Павла Скоропадского и Рогнединской.

Также демонтажные бригады в этом месяце работали и в других районах города, ликвидируя самовольно установленные или размещенные с нарушениями конструкции на фасадах зданий, ограждениях, а также штендеры и тумбы.

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