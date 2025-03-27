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Музыкальные лейблы не смогли запретить Anthropic учить чат-бота Claude на текстах песен

20:55, 27 марта 2025
В США суд отклонил предварительную попытку Universal Music и других издателей заблокировать использование Anthropic текстов песен для обучения своего чат-бота на основе ИИ Claude.
Музыкальные лейблы не смогли запретить Anthropic учить чат-бота Claude на текстах песен
Фото: Shutterstock
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Компания Anthropic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, во вторник убедила федерального судью Калифорнии отклонить предварительную заявку на запрет использования текстов песен, принадлежащих Universal Music Group и другим музыкальным издателям, обучать своего чат-бота на базе искусственного интеллекта Claude. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В октябре 2023 года Concord Records, ABKCO Music & Records и Universal Music подали иск против Anthropic. Истцы утверждали, что компания использует материалы, защищенные авторским правом, для обучения своего чат-бота Claude. По их словам, в результате Claude выдает почти идентичные копии текстов песен в ответ на запросы пользователей.

Правообладатели заявили, что Anthropic нарушила авторские права как минимум на 500 песен таких исполнителей, как Бейонсе, The Rolling Stones и The Beach Boys. Они потребовали предварительный судебный запрет, чтобы помешать компании использовать эти произведения для дальнейшего обучения искусственного интеллекта. Однако суд в Калифорнии отклонил это ходатайство.

Судья Юми Ли заявила, что запрос издателей был слишком широкий и что они не смогли доказать, каким образом действия Anthropic причинили им «непоправимый ущерб». 

«Издатели по сути просят суд определить контуры рынка лицензирования обучения искусственному интеллекту, где пороговый вопрос добросовестного использования остается нерешенным», — сказала Ли.

В начале 2025 года Anthropic уже достигла соглашения с лейблами по урегулированию части иска. В частности, согласно этому соглашению, Claude не будет показывать пользователям тексты песен, принадлежащих этим издателям, или создавать новые тексты на основе защищенных авторским правом материалов.

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искусственный интеллект

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