Музичні лейбли не змогли заборонити Anthropic навчати чат-бота Claude на текстах пісень

У США суд відхилив попередню спробу Universal Music та інших видавництв заблокувати використання компанією Anthropic текстів пісень для навчання свого чат-бота на основі ШІ Claude.

Фото: Shutterstock

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Компанія Anthropic, що займається розробкою штучного інтелекту, у вівторок переконала федерального суддю Каліфорнії відхилити попередню заяву про заборону використання текстів пісень, що належать Universal Music Group та іншим музичним видавцям, для навчання свого чат-бота на базі штучного інтелекту Claude. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У жовтні 2023 року Concord Records, ABKCO Music & Records та Universal Music подали позов проти Anthropic. Позивачі стверджували, що компанія використовує матеріали, захищені авторським правом, для навчання свого чат-бота Claude. За їх словами, внаслідок цього Claude видає майже ідентичні копії текстів пісень у відповідь на запити користувачів.

Правовласники заявили, що Anthropic порушила авторські права щонайменше на 500 пісень таких виконавців, як Бейонсе, The Rolling Stones та The Beach Boys. Вони вимагали попередньої судової заборони, щоб завадити компанії використовувати ці твори для подальшого навчання штучного інтелекту. Однак суд у Каліфорнії відхилив це клопотання.

Суддя Юмі Лі заявила, що запит видавців був надто широким, і що вони не змогли довести, яким чином дії Anthropic завдали їм «невиправної шкоди».

«Видавці по суті просять суд визначити контури ринку ліцензування навчання штучному інтелекту, де граничне питання сумлінного використання залишається невирішеним», - сказала Лі.

На початку 2025 року Anthropic вже досягла угоди з лейблами щодо врегулювання частини позову. Зокрема, згідно з цією угодою, Claude не буде показувати користувачам тексти пісень, що належать цим видавцям, або створювати нові тексти на основі матеріалів, захищених авторським правом.

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