Практика судів
  1. В Україні

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував проєкт «Безбар'єрний ЦНАП» у 12 громадах

22:36, 27 березня 2025
Спочатку проєкт працюватиме у 12 громадах.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував проєкт «Безбар'єрний ЦНАП» у 12 громадах
Джерело фото: Печерська районна державна адміністрація в м. Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров час засідання Національної Ради безбар’єрності повідомив, що цього та наступного року в Україні планується реалізувати флагманський проєкт «Безбар'єрний ЦНАП», який допоможе підвищити рівень фізичної, інформаційної та цифрової доступності. Про це пише Укрінформ.

За словами Федорова, проєкт передбачає проведення повного експертного аудиту ЦНАПів у 12 пілотних громадах щодо безбар'єрності. Також у ході реалізації проєкту буде розроблений гайд з безбар'єрності та чек-лист основних вимог до зручності центрів з урахуванням запитів людей з особливими потребами.

У пілотних громадах планується навчити 13 тис. адміністраторів ЦНАПів правильно працювати з громадянами.

«Окрім цього, наша команда готує законопроєкт про цифрову доступність. Він визначить чіткі правила і відповідальні органи для забезпечення доступності в усіх сферах. Плануємо подати його до Верховної Ради до кінця 2025 року. Упевнений, завдяки спільним ініціативам нам вдасться зробити Україну країною, де кожен матиме рівний доступ до цифрових можливостей і зможе реалізувати свій потенціал у сучасному світі», - додав Федоров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ ЦНАП Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Відсутність у правоохоронців статусу потерпілих не впливає на кваліфікацію дій особи як погрози щодо працівника правоохоронного органу – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що фактично відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК, оскільки працівників правоохоронних органів не було визнано потерпілими.

Верховна Рада схвалила зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за втручання в діяльність адвоката

Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює підстави для кримінальної відповідальності за втручання в роботу адвокатів.

Верховний Суд висловився щодо юрисдикції суду у справах про оскарження вилучення землі органом місцевого самоврядування

Верховний Суд роз'яснив, що порушення органом місцевого самоврядування процедури вилучення земельної ділянки є підставою для оскарження його рішень в адміністративному судочинстві.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді