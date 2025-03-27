Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував проєкт «Безбар'єрний ЦНАП» у 12 громадах

Спочатку проєкт працюватиме у 12 громадах.

Джерело фото: Печерська районна державна адміністрація в м. Києві

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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров час засідання Національної Ради безбар’єрності повідомив, що цього та наступного року в Україні планується реалізувати флагманський проєкт «Безбар'єрний ЦНАП», який допоможе підвищити рівень фізичної, інформаційної та цифрової доступності. Про це пише Укрінформ.

За словами Федорова, проєкт передбачає проведення повного експертного аудиту ЦНАПів у 12 пілотних громадах щодо безбар'єрності. Також у ході реалізації проєкту буде розроблений гайд з безбар'єрності та чек-лист основних вимог до зручності центрів з урахуванням запитів людей з особливими потребами.

У пілотних громадах планується навчити 13 тис. адміністраторів ЦНАПів правильно працювати з громадянами.

«Окрім цього, наша команда готує законопроєкт про цифрову доступність. Він визначить чіткі правила і відповідальні органи для забезпечення доступності в усіх сферах. Плануємо подати його до Верховної Ради до кінця 2025 року. Упевнений, завдяки спільним ініціативам нам вдасться зробити Україну країною, де кожен матиме рівний доступ до цифрових можливостей і зможе реалізувати свій потенціал у сучасному світі», - додав Федоров.

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