Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал проект «Безбарьерный ЦНАП» в 12 громадах

Первоначально проект будет работать в 12 общинах.

Источник фото: Печерская районная государственная администрация в г. Киеве

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Вице-премьер-министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время заседания Национального совета по безбарьерности сообщил, что в этом и следующем году в Украине планируется реализовать флагманский проект «Безбарьерный ЦНАП», который поможет повысить уровень физической, информационной и цифровой доступности. Об этом пишет Укринформ.

По словам Федорова, проект предусматривает проведение полного экспертного аудита ЦНАПов в 12 пилотных громадах относительно безбарьерности. Также в ходе реализации проекта будет разработан гайд по безбарьерности и чек-лист основных требований к удобству центров с учетом запросов людей с особыми потребностями.

В пилотных громадах планируется обучить 13 тыс. администраторов ЦНАПов правильно работать с гражданами.

«Кроме того, наша команда готовит законопроект о цифровой доступности. Он определит четкие правила и ответственные органы для обеспечения доступности во всех сферах. Планируем подать его в Верховную Раду до конца 2025 года. Уверен, благодаря совместным инициативам нам удастся сделать Украину страной, где каждый будет иметь равный доступ к цифровым возможностям и сможет реализовать свой потенциал в современном мире», — добавил Федоров.

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