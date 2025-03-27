Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

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Получение документов, содержащих образцы подписи для проведения почерковедческой экспертизы, может осуществляться следователем без определения следственного судьи, если такие документы добровольно предоставляются с образцами подписи по запросу следователя. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 14 января 2025 года по делу № 335/10825/16.

Решения судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал начальника продовольственной службы воинской части невиновным и оправдал за недоказанностью наличия в его действиях состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 410 УК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд первой инстанции необоснованно признал недопустимым доказательством заключение судебной почерковедческой экспертизы из-за отсутствия в материалах производства свободных образцов подписи оправданного, предоставленных эксперту для исследования.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что 6 августа 2015 года следователь в уголовном производстве в порядке статей 40, 93 УПК обратился с запросом к командиру воинской части и просил предоставить ему документы, содержащие свободные образцы подписи оправданного для проведения экспертизы, и такие образцы командованием части были ему предоставлены.

Далее 14 августа 2015 года следователем по делу была назначена судебная почерковедческая экспертиза. Из заключения судебной почерковедческой экспертизы, имеющегося в материалах производства, видно, что в качестве сравнительного материала эксперту для исследования были предоставлены технические изображения свободных образцов подписи оправданного. Поскольку свободные образцы подписи оправданного для проведения судебной почерковедческой экспертизы были получены стороной обвинения с нарушением процедуры, определенной статьями 160 и 245 УПК, без определения следственного судьи, суд первой инстанции определением от 15 января 2019 года удовлетворил ходатайство стороны защиты и признал это заключение эксперта недопустимым доказательством.

Как отметил КУС, согласно ч. 1 ст. 159 УПК временный доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороной уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и изъять их (осуществить их выемку).

Учитывая эти требования закона, коллегия судей считает, что получение свободных образцов подписи оправданного для проведения судебной почерковедческой экспертизы в уголовном производстве было осуществлено следователем с соблюдением установленной законом процедуры. По мнению КУС, положения ч. 1 ст. 160 УПК о необходимости обращения стороны обвинения с ходатайством к следственному судье для предоставления временного доступа к вещам и документам с целью получения свободных образцов подписи лица для проведения экспертизы могут быть применены в случае, если лицо, во владении которого находятся эти вещи и документы, отказывается предоставить их добровольно по запросу следователя.

Автор: Наталя Мамченко

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