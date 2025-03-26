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Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

12:01, 26 березня 2025
Законопроект про нові штрафи для бізнесу та розширення можливостей органів ринкового нагляду є виконанням вимоги стосовно євроінтеграції.
Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу
Фото: Верховна Рада
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Верховна Рада 26 березня прийняла за основу законопроект 12426 «щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу». 

Законопроектом уточнюється перелік повноважень органів ринкового нагляду, а саме визначено, що вони «проводять, зокрема за власною ініціативою, перевірки характеристик продукції та моніторинг стану відповідності встановленим вимогам продукції, що надається на ринку, з метою виявлення та усунення невідповідностей, відбирають, зокрема негласно, зразки продукції, піддають їх зворотній розробці (реверс-інжинірингу) та забезпечують проведення їх експертизи (випробування) з метою виявлення невідповідностей та одержання відповідних доказів».

Встановлюється, що посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд, мають право використовувати будь-яку інформацію, документи, встановлені факти, заяви та будь-які одержані відомості як докази для цілей проведення перевірок характеристик продукції незалежно від формату та носія їх зберігання.

Також встановлюється, що до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, або надання недостовірної інформації щодо походження продукції – у розмірі 170 000 грн.

Посадові особи органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, не пізніше 10 календарних днів з дня закінчення перевірки складають протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг, а також отриманих під час перевірки документів і матеріалів, зокрема фото-, аудіо- та відеоматеріалів.

До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі «невиконання рішення про вжиття корегувальних заходів».

Крім того, встановлено положення щодо іншого заходу – тимчасової заборони надання продукції на ринку, що застосовується органами ринкового нагляду у разі прийняття ними відповідного рішення.

Запроваджується і застосування штрафу до надавача послуг інформаційного суспільства.

Передбачається, що «у разі несплати штрафу протягом 15-денного строку з дня отримання відповідного рішення керівника органу ринкового нагляду або набрання судовим рішенням законної сили таке рішення (постанова) пред’являється до примусового виконання.

Зазначимо, що законопроект подано Кабміном в рамках вимог ЄС для євроінтеграції.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект бізнес штраф

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Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

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