Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

Верховна Рада 26 березня прийняла за основу законопроект 12426 «щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу».
Законопроектом уточнюється перелік повноважень органів ринкового нагляду, а саме визначено, що вони «проводять, зокрема за власною ініціативою, перевірки характеристик продукції та моніторинг стану відповідності встановленим вимогам продукції, що надається на ринку, з метою виявлення та усунення невідповідностей, відбирають, зокрема негласно, зразки продукції, піддають їх зворотній розробці (реверс-інжинірингу) та забезпечують проведення їх експертизи (випробування) з метою виявлення невідповідностей та одержання відповідних доказів».
Встановлюється, що посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд, мають право використовувати будь-яку інформацію, документи, встановлені факти, заяви та будь-які одержані відомості як докази для цілей проведення перевірок характеристик продукції незалежно від формату та носія їх зберігання.
Також встановлюється, що до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, або надання недостовірної інформації щодо походження продукції – у розмірі 170 000 грн.
Посадові особи органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, не пізніше 10 календарних днів з дня закінчення перевірки складають протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг, а також отриманих під час перевірки документів і матеріалів, зокрема фото-, аудіо- та відеоматеріалів.
До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі «невиконання рішення про вжиття корегувальних заходів».
Крім того, встановлено положення щодо іншого заходу – тимчасової заборони надання продукції на ринку, що застосовується органами ринкового нагляду у разі прийняття ними відповідного рішення.
Запроваджується і застосування штрафу до надавача послуг інформаційного суспільства.
Передбачається, що «у разі несплати штрафу протягом 15-денного строку з дня отримання відповідного рішення керівника органу ринкового нагляду або набрання судовим рішенням законної сили таке рішення (постанова) пред’являється до примусового виконання.
Зазначимо, що законопроект подано Кабміном в рамках вимог ЄС для євроінтеграції.
Автор: Наталя Мамченко
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