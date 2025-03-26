Верховная Рада приняла законопроект о расширении полномочий надзорных органов и штрафах для бизнеса за основу

Законопроект о новых штрафах для бизнеса и расширении возможностей органов рыночного надзора является выполнением требования по евроинтеграции.

Фото: Верховная Рада

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Верховная Рада 26 марта приняла за основу законопроект 12426 «об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза».

Законопроектом уточняется перечень полномочий органов рыночного надзора, а именно определено, что они «проводят, в частности по собственной инициативе, проверки характеристик продукции и мониторинг состояния соответствия установленным требованиям продукции, предоставляемой на рынке, с целью выявления и устранения несоответствий, отбирают, в том числе негласно, образцы продукции, подвергают их обратной разработке (реверс-инжинирингу) и обеспечивают проведение их экспертизы (испытаний) с целью выявления несоответствий и получения соответствующих доказательств».

Устанавливается, что должностные лица, осуществляющие рыночный надзор, имеют право использовать любую информацию, документы, установленные факты, заявления и любые полученные сведения как доказательства для целей проведения проверок характеристик продукции независимо от формата и носителя их хранения.

Также устанавливается, что к субъекту хозяйствования применяются административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в случае создания препятствий путем недопущения к проведению проверок характеристик продукции и невыполнения требований должностных лиц, осуществляющих рыночный надзор, или предоставления недостоверной информации о происхождении продукции – в размере 170 000 грн.

Должностные лица органов рыночного надзора, выявившие правонарушение, не позднее 10 календарных дней с даты окончания проверки составляют протокол на основании документов, содержащих информацию о происхождении продукции и ее обороте, а также полученных во время проверки документов и материалов, включая фото-, аудио- и видеоматериалы.

К субъекту хозяйствования применяются административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в случае «невыполнения решения о принятии корректирующих мер».

Кроме того, установлено положение о другом мероприятии – временном запрете предоставления продукции на рынке, который применяется органами рыночного надзора в случае принятия ими соответствующего решения.

Вводится также применение штрафа к поставщику услуг информационного общества.

Предусматривается, что «в случае неуплаты штрафа в течение 15-дневного срока с даты получения соответствующего решения руководителя органа рыночного надзора или вступления судебного решения в законную силу такое решение (постановление) предъявляется к принудительному исполнению».

Отметим, что законопроект подан Кабмином в рамках требований ЕС для евроинтеграции.

Автор: Наталя Мамченко

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