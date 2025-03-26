Зеленский подписал закон, совершенствующий регулирование профессий в сфере здравоохранения

Президент подписал закон о подготовке, непрерывном профессиональном развитии и профессиональной деятельности по профессиям в сфере здравоохранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о подготовке, непрерывном профессиональном развитии и профессиональной деятельности по профессиям в сфере здравоохранения 4246-IX (законопроект 11527).

Закон направлен на приведение системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли здравоохранения в соответствие с международными стандартами.

Министерство здравоохранения будет утверждать профессиональные стандарты, порядок аттестации медицинских, фармацевтических и других работников сферы здравоохранения, что необходимо для определения их соответствия единым квалификационным требованиям. Также определяются особенности подготовки, переподготовки и непрерывного профессионального развития по профессиям в сфере здравоохранения.

Кроме того, уточняются правила обучения во врачебной резидентуре — новом этапе послевузовского образования, который внедряется в Украине.

Законопроект также предусматривает:

определение единых квалификационных требований, порядка аттестации, верификации информации об образовании, квалификации и профессиональном опыте для работников в сфере здравоохранения;

определение особенностей подготовки, переподготовки и непрерывного профессионального развития по профессиям в сфере здравоохранения. В частности, уточняются положения относительно обучения во врачебной резидентуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.