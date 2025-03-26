Зеленський підписав закон, що вдосконалює регулювання професій у сфері охорони здоров’я

Президент підписав закон щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я.

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я 4246-IX (законопроект 11527).

Закон спрямований на приведення системи підготовки кваліфікованих кадрів для галузі охорони здоров’я у відповідність з міжнародними стандартами.

МОЗ затверджуватиме професійні стандарти, порядок атестації медичних, фармацевтичних та інших працівників сфери охорони здоров’я, що необхідно для визначення їхньої відповідності єдиним кваліфікаційним вимогам. Також визначаються особливості підготовки, перепідготовки та безперервного професійного розвитку за професіями у сфері охорони здоров’я.

Крім того, уточнюються правила навчання в лікарській резидентурі — новому етапі післядипломної освіти, що впроваджується в Україні.

Законопроєкт також передбачає:

визначення єдиних кваліфікаційних вимог, порядку атестації, верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід для працівників у сфері охорони здоров’я;

визначення особливостей підготовки, перепідготовки та безперервного професійного розвитку за професіями у сфері охорони здоров’я. Зокрема уточнюються положення щодо навчання в лікарській резидентурі.

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