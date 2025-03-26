У Києві молодики та пенсіонер за $20-25 тисяч продавали «білі квитки» заради виїзду за кордон

Чотирьом особам пред’явили підозру за організацію переправлення чоловіків через кордон під час мобілізації.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам, які організували незаконні схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Їх звинувачують у порушенні ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 68-річний пенсіонер за 20 тисяч доларів США пропонував оформити так званий «білий квиток», що засвідчував непридатність до військової служби. Інший організатор, 55-річний киянин, за 25 тисяч доларів обіцяв допомогти отримати висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), який також визнавав чоловіків непридатними до служби та виключав з реєстру військовозобов’язаних осіб.

Двоє інших підозрюваних, 39 і 34 років, організували схему допомоги чоловікам у виїзді за кордон за 25 тисяч доларів, виготовляючи підроблені документи для безперешкодного перетину кордону. Вони також пропонували забронювати цілу фірму з 30 працівниками за 85 тисяч доларів.

Усі фігуранти затримані, а слідство триває. За даними кримінальної справи, санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади.

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