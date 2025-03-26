Практика судов
  1. В Украине

В Киеве молодые люди и пенсионер за $20-25 тысяч продавали «белые билеты» ради выезда за границу

18:55, 26 марта 2025
Четырем лицам предъявили подозрение за организацию переправки мужчин через границу во время мобилизации.
В Киеве молодые люди и пенсионер за $20-25 тысяч продавали «белые билеты» ради выезда за границу
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, которые организовали незаконные схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Их обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 68-летний пенсионер за 20 тысяч долларов США предлагал оформить так называемый «белый билет», удостоверяющий непригодность к военной службе. Другой организатор, 55-летний киевлянин, за 25 тысяч долларов обещал помочь получить заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), который также признавал мужчин непригодными к службе и исключал из реестра военнообязанных лиц.

Двое других подозреваемых, 39 и 34 лет, организовали схему помощи мужчинам в выезде за границу за 25 тысяч долларов, изготавливая поддельные документы для беспрепятственного пересечения границы. Они также предлагали забронировать целую фирму с 30 работниками за 85 тысяч долларов.

Все фигуранты задержаны, а следствие продолжается. По данным уголовного дела, санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев мобилизация граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Омбудсмен Дмитрий Лубинец: «Незаконные задержания и избиения со стороны представителей ТЦК стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства»

ТЦК совершает избиения, сбивает людей на дорогах, лишает права на правовую защиту, скрывает информацию о задержаниях – заявили в Офисе Омбудсмена и констатировали, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК приобрели системный и массовый характер.

Государственные служащие должны научиться отвечать гражданам на понятном языке — НАДС

Граждане, которые обращающиеся в органы государственной власти или в органы местного самоуправления, должны получать информацию «на простом и понятном языке» без обращений к Google.

Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Депутаты отправили на доработку законопроект, которым предлагается выплачивать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры

Законопроект Третьяковой, предлагающий ряд изменений в пенсионном обеспечении прокуроров, отправили на доработку.

Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению

Задачей закона является содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва