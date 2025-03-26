В Киеве молодые люди и пенсионер за $20-25 тысяч продавали «белые билеты» ради выезда за границу

Четырем лицам предъявили подозрение за организацию переправки мужчин через границу во время мобилизации.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, которые организовали незаконные схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Их обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 68-летний пенсионер за 20 тысяч долларов США предлагал оформить так называемый «белый билет», удостоверяющий непригодность к военной службе. Другой организатор, 55-летний киевлянин, за 25 тысяч долларов обещал помочь получить заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), который также признавал мужчин непригодными к службе и исключал из реестра военнообязанных лиц.

Двое других подозреваемых, 39 и 34 лет, организовали схему помощи мужчинам в выезде за границу за 25 тысяч долларов, изготавливая поддельные документы для беспрепятственного пересечения границы. Они также предлагали забронировать целую фирму с 30 работниками за 85 тысяч долларов.

Все фигуранты задержаны, а следствие продолжается. По данным уголовного дела, санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности.

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