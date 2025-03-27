Украина на пути к промышленному безвизу с ЕС – Верховная Рада приняла два законопроекта

Украинский парламент принял законопроекты, которые позволят подписать соглашение о «промышленном безвизе» с ЕС.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении два законопроекта, которые прокладывают путь к подписанию соглашения о «промышленном безвизе» с Европейским Союзом. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Первый законопроект (№12221) предусматривает внесение изменений в законы Украины, касающиеся гармонизации аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с европейскими требованиями.

Он предусматривает:

▪️ установление принципа признания в Украине результатов аккредитации органов по оценке соответствия, проведенной национальными органами по аккредитации государств-членов ЕС, которые получили положительные результаты взаимной оценки в рамках европейской региональной организации по аккредитации;

▪️ установление принципа неконкурентности национального органа Украины по аккредитации с национальными органами по аккредитации государств-членов ЕС;

▪️ определение условий проведения национальным органом Украины по аккредитации трансграничной аккредитации;

▪️ взаимодействие с Еврокомиссией и органами власти государств-членов ЕС в рамках Соглашения АСАА, а национального органа Украины по аккредитации – с национальными органами аккредитации государств-членов ЕС;

▪️ ответственность субъектов хозяйствования, которые вводят в оборот или предоставляют на рынке продукцию (в рамках их обязанностей в цепи поставки) за ее соответствие требованиям всех действующих технических регламентов, применимых к ней, а также за обеспечение того, чтобы вся информация, которую они предоставляют относительно своей продукции, была точной, полной и соответствовала требованиям технических регламентов.

Второй законопроект (№12426) касается усовершенствования государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями ЕС. Он предусматривает:

▪️ внедрение рыночного надзора за продукцией, которая реализуется через Интернет или с помощью других способов дистанционной торговли;

▪️ расширение перечня лиц, на которых распространяется государственный рыночный надзор (исполнитель заказа (поставщик фулфилмент-услуг), поставщик услуг информационного общества);

▪️ определение полномочий органов рыночного надзора в случае выявления ими нарушений, которые могут повлечь за собой серьезный и непоправимый ущерб для конечного потребителя из-за несоответствия продукции, реализуемой через Интернет или с помощью других способов дистанционной торговли;

▪️ предоставление возможности объединениям субъектов хозяйствования или потребителей заключать соглашения о совместной деятельности с органами рыночного надзора;

▪️ внедрение возможности бесплатного отбора образцов продукции, по которым предусмотрено проведение экспертизы (испытаний) методами неразрушающего контроля с возвратом таких образцов владельцу, если несоответствие не было выявлено;

▪️ усовершенствование процедур контроля не пищевой продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины, механизмов взаимодействия между таможенными органами и органами рыночного надзора.

«Таким образом мы имплементируем в национальное законодательство Решение Европарламента и Совета ЕС № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 года о общей структуре (системе) маркетинга продукции, Регламент Европарламента и Совета ЕС № 765/2008/ЕС от 9 июля 2008 года об установлении требований для аккредитации и рыночного надзора в отношении торговли продукцией, а также Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 2019/1020 от 20.06.2019 о рыночном надзоре и соответствии продукции», — заявил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что принятие этих законопроектов в целом:

обеспечит функционирование украинской системы аккредитации органов по оценке соответствия и сферы технического регулирования, а также осуществление государственного рыночного надзора в соответствии с требованиями ЕС;

будет способствовать обращению на рынке Украины продукции, соответствующей установленным к ней требованиям независимо от того, произведена она в Украине или нет;

обеспечит единый подход к установлению ответственности за нарушение субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере технического регулирования;

и главное — позволит в конечном итоге заключить Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА или «промышленный безвиз») между Украиной и ЕС.

«Для нас и сейчас, а тем более с перспективой послевоенного восстановления, важно получить свободный доступ к единому европейскому рынку.

Для этого необходимо полностью гармонизировать законодательство в сфере технического регулирования и рыночного надзора с европейским.

Это сложная и многоэтапная работа, которая из-за своих масштабов заняла не один год. После достижения определенного прогресса с октября 2020 года по июль 2023 года было проведено несколько оценочных миссий ЕС, которые анализировали состояние адаптации горизонтального и секторального законодательства к актам законодательства ЕС и готовность инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения АСАА, а также готовили рекомендации по дальнейшим шагам.

Принятыми сегодня за основу законопроектами мы, по сути, вышли на финишную прямую», — заявил он.

Также Гетманцев напомнил, что сегодня почти 60% украинского экспорта — это аграрная продукция, однако Украина — государство, в котором представлены десятки отраслей промышленности, и нужно сделать все необходимое, чтобы они получили полный доступ на рынок ЕС без барьеров.

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